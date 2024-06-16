شاهد من الشرقية.. "العناقيد والمجسمات المضيئة" تزين الشوارع والميادين والحدائق

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية، أن أعمال الزينة التجميلية، شملت مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وتضمنت تركيب ما يزيد على 7200 إضاءة متنوعة ما بين عناقيد ومجسمات مضيئة، على أعمدة الإنارة، والأشجار، وأكثر من 1950 بنرًا بعبارات التهنئة بالعيد وهوية العيد، بعدد من مداخل المدن والمحافظات والطرق والشوارع الرئيسية.