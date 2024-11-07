"أمانة الطائف" تجهز أكثر من 200 حديقة عامة بالمحافظة لاستقبال الزوار في الإجازة

وأهاب "الزايدي" برؤساء البلديات الفرعية المتابعة المستمرة مع المراقبين، وسرعة تدارك أي ملاحظات ومعالجتها في حينها، ومتابعة خطة النظافة والوقاية الصحية ونقل الحاويات للمواقع السياحية خلال هذه الإجازة وتقديم أفضل خدمة ممكنة للأهالي والزوار، في ظل ما تجده الأمانة بشكلٍ خاص والأمانات والبلديات عموماً من دعمٍ لا محدود من الحكومة الرشيدة، وحرص وتوجيهات محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار، واهتمام ومتابعة وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل؛ لدعم جميع المشروعات التي من شأنها راحة المواطنين والتسهيل عليهم.