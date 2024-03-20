"بلدية المندق" تغلق معمل حلويات لمخالفته الاشتراطات الصحية

أغلقت أمانة الباحة ممثلة في بلدية محافظة المندق معملاً لتصنيع الحلويات؛ لمخالفته الاشتراطات الصحية، وصادرت أكثر من 687 كيلوجرامًا من الأغذية المخالفة.
وصرح رئيس بلدية محافظة المندق، المهندس سعيد الزهراني، بأن فرق متابعة صحة البيئة ببلدية المندق ضبطت معملاً لتصنيع الحلويات، يمارس العاملون فيه نشاطهم بطرق غير صحية وغير آمنة، ومخالفة للأنظمة واللوائح البلدية، إضافة إلى سوء النظافة العامة للمعمل والأدوات المستخدمة فيه.
وقال إن مخالفة المعمل تضمّنت عدم الالتزام بتجديد وإصدار الشهادات الصحية للعاملين، وعدم الالتزام بأصول تداول المواد الأولية، وسوء تخزينها. مشيرًا إلى أن البلدية قامت بإغلاق المعمل، وإلزام صاحبه بتصحيح أوضاعه، إضافة إلى فرض الغرامة بحسب ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.
وأكد "الزهراني" أن البلدية بناء على توجيهات أمين منطقة الباحة، الدكتور علي السواط، تسعى من خلال حملات المتابعة والمراقبة المستمرة إلى تعزيز مبادئ الوعي الصحي والبيئي لأصحاب المحال، والعاملين في جميع المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.
وفي الختام شكر "الزهراني" الجهات الأمنية لسرعة تعاونهم في ضبط هذه الحالات مع مراقبي البلدية.