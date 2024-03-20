"بلدية المندق" تغلق معمل حلويات لمخالفته الاشتراطات الصحية

وقال إن مخالفة المعمل تضمّنت عدم الالتزام بتجديد وإصدار الشهادات الصحية للعاملين، وعدم الالتزام بأصول تداول المواد الأولية، وسوء تخزينها. مشيرًا إلى أن البلدية قامت بإغلاق المعمل، وإلزام صاحبه بتصحيح أوضاعه، إضافة إلى فرض الغرامة بحسب ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.