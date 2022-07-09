إطلاق مبادرة "تقدير" لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بموسم الحج

وأُلزم المتطوعون المشاركون في المبادرة بارتداء زي موحد من أجل تسهيل تمييزهم، بالإضافة إلى وضع شريط لاصق في الممرات والأدوار بلون واضح، وتخصيص منطقة للجلوس والانتظار حتى إنهاء الخدمة.

ويقوم المتطوعون بتقديم الخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الحجاج أو قاصدي الشركة وإنجاز مطالبهم كاملة، وإيصالهم إلى وجهتهم بكل تعامل راقٍ.