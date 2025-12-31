"التعليم" تحفز مدراء المدارس المتميزين بمكافآت مالية

شهد الميدان التعليمي صرف مكافآت مالية لعدد من مديري المدارس التي حققت مستويات متقدمة في مؤشرات الأداء التعليمي خلال الأعوام الماضية، في إطار تشجيع العمل القيادي المؤثر داخل المدارس.
وجاء استحقاق المكافآت نتيجة تحسّن مستدام في نواتج التعلّم ونتائج التقويم المدرسي، بما يعكس فاعلية الجهود الإدارية والتنظيمية المبذولة في تطوير الأداء التعليمي ورفع جودة المخرجات.
وارتبط هذا التقدّم بتطبيق خطط تطوير واضحة، وتحسين مستوى التحصيل في المواد الأساسية، إلى جانب تعزيز الانضباط المدرسي، والاهتمام بالبرامج القيمية والأنشطة التي تسهم في إيجاد بيئة تعليمية مستقرة وجاذبة.
كما شملت ملامح التميّز تحسين مرافق المدرسة، ومعالجة الملاحظات التشغيلية عبر القنوات المعتمدة، وتنظيم التواصل مع أولياء الأمور بما يعزّز الشراكة بين المدرسة والأسرة.
ويأتي هذا التوجّه ضمن دعم القيادات المدرسية وتحفيزها على مواصلة التحسين، بما يسهم في ترسيخ جودة التعليم ورفع مستوى نواتجه على المدى الطويل.