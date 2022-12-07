إنقاذ شاب من بتر يده في ضباء بعد عملية استغرقت 4 ساعات

وأوضحت "صحة تبوك" أن المصاب وصل إلى قسم الطوارئ في حالة صحية حرجة نتيجة فقده كمية كبيرة من الدم، وتم عمل الإسعافات الأولية لإيقاف النزيف، ومن ثم عمل الفحوصات السريرية والمقاطع الإشعاعية التي أكّدت وجود سحق وكسور مضاعفة باليد اليمنى، إضافة إلى نقص في التروية الدموية لأطراف أصابع الخنصر والبنصر.