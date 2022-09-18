"مدني الخرج" يباشر حريقًا بمنزل تسبب بـ8 إصابات حرجة لأُمّ وأطفالها

يباشر أفراد الدفاع المدني بمحافظة الخرج حريقًا ضخمًا اندلع بأحد المنازل السكنية في حي الهداء الرابع، نتج عنه إصابات متفرقة طالت جميع أفراد العائلة الـ8 الأم وأطفالها.
وشهد موقع الحريق حضور الإسعاف الطائر؛ لنقل عدد من المصابين من الأطفال الذين تم إخراجهم من الموقع، وتم نقلهم للمستشفيات المجاورة.
ولا تزال فرق الدفاع المدني تواصل جهودها وسط وجود ومتابعة مباشرة من مدير الإدارة العقيد عبدالله آل رشيد، ومدير العمليات بالإدارة العقيد خالد معاش؛ لإخماد الحريق، والتأكد من سلامة الموقع.
وستوافيكم "سبق" بمزيد من التفاصيل لاحقًا.