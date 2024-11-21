معرض عالم التمور يشهد إطلاق مشروب غازي تدخل التمور في صناعته

إلى جانب إطلاق المنتج، يضم المعرض مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تبرز مكانة التمور السعودية كمنتج ثقافي واقتصادي. من بين أبرز الفعاليات، تجربة المتحف الثقافي للتمور، الذي يأخذ الزوار في رحلة ممتدة لأكثر من ألف عام لاستكشاف تاريخ النخيل ودوره في الأدب والتراث السعودي. يحتوي المتحف على مخطوطات وأدوات زراعية تُظهر التطور المستمر لصناعة التمور، من جذورها التاريخية إلى تقنياتها الحديثة.