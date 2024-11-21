معرض عالم التمور يشهد إطلاق مشروب غازي تدخل التمور في صناعته

شهد معرض عالم التمور 2024، المقام حاليًا في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، لحظة مميزة بإطلاق “ميلاف كولا”، أول مشروب غازي عالمي تدخل التمور في صناعته. المنتج الجديد، الذي تم تطويره من قبل شركة تراث المدينة التحويلية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، يُعد إضافة مبتكرة للصناعات التحويلية السعودية ويعكس التزام المملكة بتطوير منتجاتها الزراعية على مستوى عالمي.
إلى جانب إطلاق المنتج، يضم المعرض مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تبرز مكانة التمور السعودية كمنتج ثقافي واقتصادي. من بين أبرز الفعاليات، تجربة المتحف الثقافي للتمور، الذي يأخذ الزوار في رحلة ممتدة لأكثر من ألف عام لاستكشاف تاريخ النخيل ودوره في الأدب والتراث السعودي. يحتوي المتحف على مخطوطات وأدوات زراعية تُظهر التطور المستمر لصناعة التمور، من جذورها التاريخية إلى تقنياتها الحديثة.
وتستقطب تجربة التذوق التفاعلية الزوار بحيث يمكنهم التعرف على مجموعة متنوعة من التمور التي تشتهر بها مناطق المملكة، مثل الأحساء والقصيم والعلا. كما يتيح مزاد الحراج الحي للزوار فرصة مشاهدة المزايدات التقليدية التي تُجسد التراث التجاري للتمور. كما توفر منطقة الطهي الحي للزوار فرصة لتذوق أطباق مبتكرة تجمع بين التمور والمأكولات العالمية، بمشاركة طهاة محليين ودوليين. هذه الفعالية تسلط الضوء على الإمكانات المتنوعة للتمور في قطاع الأغذية الحديثة.
ويبرز معرض عالم التمور مزيجًا من التراث والابتكار، حيث يشهد الزوار رحلة تجمع بين الثقافة، التاريخ، والابتكارات الحديثة التي تعكس الإمكانات الهائلة لصناعة التمور السعودية. الحدث يستمر حتى 28 نوفمبر 2024، ويدعو الجميع لاستكشاف هذه التجارب المتميزة التي تجمع بين الأصالة والحداثة.