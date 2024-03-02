"الاستثمار" تعلن حصول جامعة ولونغونغ الأسترالية على رخصة المستثمر الأجنبي

أعلنت وزارة الاستثمار، اليوم، حصول جامعة (ولونغونغ) الأسترالية، على رخصة المستثمر الأجنبي المؤهل لمزاولة أعمالها في المملكة.
وقالت الوزارة: تعتزم الجامعة افتتاح فرعها لتقديم برامج البكالوريوس، والدراسات العليا، في مجالات متنوّعة، مما يعزّز من مكانة المملكة، كوجهة تعليمية رائدة، للمنافسة عالمياً.
وكانت قد وقّعت وزارة الاستثمار، ووزارة التعليم، وجامعة ولاية أريزونا، وشركة سينتانا التعليمية، ضمن مؤتمر #مبادرة_القدرات_البشرية مذكرة تفاهم رباعية، بهدف تطوير جامعة جديدة ومدرسة تابعة لها، تقدّمان التعليم النوعي العالمي في الرياض.
وتسعى مذكرة التفاهم إلى بدء أعمال إنشاء الجامعة والمدرسة التابعة لجامعة ولاية أريزونا، وتقديم برامج تعليمية وبحثية وابتكارية عالية الجودة، ترسم مسار النجاح الاقتصادي والأثر للأجيال السعودية القادمة.