"الاستثمار" تعلن حصول جامعة ولونغونغ الأسترالية على رخصة المستثمر الأجنبي

وكانت قد وقّعت وزارة الاستثمار، ووزارة التعليم، وجامعة ولاية أريزونا، وشركة سينتانا التعليمية، ضمن مؤتمر #مبادرة_القدرات_البشرية مذكرة تفاهم رباعية، بهدف تطوير جامعة جديدة ومدرسة تابعة لها، تقدّمان التعليم النوعي العالمي في الرياض.