وزير الشؤون الإسلامية يوجّه الخطباء للتحذير من الجشع العقاري دعمًا لجهود ولي العهد في الاستقرار السكني

في تأكيدٍ على دعم جهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – في تنظيم القطاع العقاري وتحقيق الاستقرار السكني، وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع في مختلف مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة، الموافق 18 ربيع الآخر 1447هـ، للحديث عن خطر الجشع والمبالغة في رفع الإيجارات والمكاسب العقارية.
ويهدف التوجيه إلى توعية المجتمع بمخاطر الجشع على المستأجرين والأسر، والدعوة إلى التراحم والاعتدال، وحث ملاك العقارات على تجنب المبالغة في الأرباح لما في ذلك من مشقة على الناس.
كما تضمن التوجيه بيان المعاني السامية للأنظمة الصادرة بتوجيهات سمو ولي العهد، الرامية إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وتيسير الحصول على السكن للمواطنين والمقيمين، بما يعزز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأسرة، استشهادًا بقول النبي ﷺ: «اللَّهُمَّ مَن وَلِيَ مِن أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَن وَلِيَ مِن أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ».
وشدد التوجيه على التحذير من الطمع والجشع المذموم شرعًا، ومن صور ذلك المبالغة في رفع الإيجارات طلبًا للربح الزائد، وهو ما نهى عنه الإسلام لما فيه من تضييق على الناس، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «مَن ضارَّ أضرَّ الله به، ومَن شاقَّ شقَّ الله عليه».
كما حثّ التوجيه ملاك العقار على مراقبة الله، ومراعاة أحوال المستأجرين، واحتساب الأجر في التخفيف عنهم، والتعامل معهم بالسماحة، امتثالًا لقول النبي ﷺ: «رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى».
وأكد الوزير على أهمية ترسيخ العلاقات المجتمعية القائمة على الرحمة والأخوّة، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾، وحديث النبي ﷺ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ».
ويأتي هذا التوجيه في إطار جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبتوجيه ومتابعة من الوزير آل الشيخ، لتسخير منابر الجمعة في معالجة القضايا ذات التأثير المباشر في حياة الناس، وترسيخ القيم الإسلامية الداعية إلى العدل والرحمة والاعتدال، بما يعزز المصلحة العامة ويحافظ على المكتسبات الوطنية.