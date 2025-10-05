وزير الشؤون الإسلامية يوجّه الخطباء للتحذير من الجشع العقاري دعمًا لجهود ولي العهد في الاستقرار السكني

كما تضمن التوجيه بيان المعاني السامية للأنظمة الصادرة بتوجيهات سمو ولي العهد، الرامية إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وتيسير الحصول على السكن للمواطنين والمقيمين، بما يعزز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأسرة، استشهادًا بقول النبي ﷺ: «اللَّهُمَّ مَن وَلِيَ مِن أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَن وَلِيَ مِن أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ».