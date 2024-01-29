"الإدارة المالية الجيدة" برنامجٌ تدريبي تنظمه "منشآت" بالمدينة المنورة غدًا

ودعا مركز "منشآت"، المهتمين إلى تسجيل بياناتهم لحضور البرنامج عبر الرابط: academy.monshaat.gov.sa حيث يتناول البرنامج أهمية الإدارة المالية، ومبادئها، والتخطيط المالي، وإعداد الموازنات التقديرية، والدورة المحاسبية، كما يستعرض أبرز الحلول التقنية المساعدة، والتعريف بالحوكمة والامتثال في مجال الإدارة المالية.

