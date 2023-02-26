جدة تستضيف المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات 15 مارس المقبل

من جانبه، بيّن أمين عام غرفة جدة رامز بن منصور آل غالب، أن المنتدى تستمر فعالياته على مدى يومين، ويهدف للارتقاء بمستوى المرأة الخليجية خاصة في المجالات الاقتصادية، وذلك بحثهن على إيجاد آليات التطوير والتحديث في مجالات الإنتاج وإدارة الأعمال، منوهًا بأهمية المنتدى كونه يستعرض ما تحقق للمرأة من تمكين في مختلف المجالات، ويسلط الضوء على مشاركتها الفاعلة في النهضة التنموية التي تشهدها بدول المجلس.