جدة تستضيف المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات 15 مارس المقبل

تنطلق بمحافظة جدة خلال الفترة من 15 - 16 مارس المقبل، فعاليات المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات 2023، والمعرض المصاحب، تحت شعار "المرأة الخليجية بين التمكين والقيادة"، والذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واتحاد الغرف السعودية، وغرفة جدة؛ بمشاركة أكثر من 500 شخصية من مختلف الدول الخليجية والعربية، وذلك تحت رعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.
وكشفت غرفة جدة خلال اللقاء الإعلامي الذي عقدته اليوم بمقرها الرئيسي عن الموضوعات التي سيطرق لها المنتدى، بحضور عضو مجلس الإدارة سارة بنت عايد العايد، وأمين عام الغرفة رامز بن منصور آل غالب، والرئيس التنفيذي لشركة نطاق الأعمال لتنظيم المعارض والمؤتمرات سهيل بكر الطيار، ونائب الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور لؤي بن بكر الطيار، وفي مقدمتها إبراز جهود ومبادرات صاحبات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على التحديات التي تواجههن في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتطرق "الطيار" خلال اللقاء الإعلامي للعديد من المحاور المهمة التي يشتمل عليها المنتدى، كدور المرأة الخليجية في التنمية الاقتصادية، إضافة للموضوعات ذات العلاقة بالاستثمار والاقتصاد، وصنع شراكات استراتيجية بين صاحبات الأعمال في دول الخليج، داعيًا كافة أصحاب وصاحبات الأعمال وأصحاب الشركات في دول مجلس التعاون للمشاركة وحضور المنتدى.
ثم تحدثت عضو مجلس إدارة غرفة جدة سارة بنت عايد العايد عن مشاركة غرفة جدة في هذا الحدث الذي ينطلق في نسخته الخامسة لهذا العام، والذي بات يشكل منصة خليجية وعربية ودولية راسخة لسيدات الأعمال الخليجيات، ويأتي انطلاقًا من مواكبة التطورات والتحولات الاقتصادية الحاصلة في دول المجلس وانعكاساتها على المرأة الخليجية باعتبارها شريكًا فاعلًا ومؤثرًا في مسيرة النمو والتنمية.
من جانبه، بيّن أمين عام غرفة جدة رامز بن منصور آل غالب، أن المنتدى تستمر فعالياته على مدى يومين، ويهدف للارتقاء بمستوى المرأة الخليجية خاصة في المجالات الاقتصادية، وذلك بحثهن على إيجاد آليات التطوير والتحديث في مجالات الإنتاج وإدارة الأعمال، منوهًا بأهمية المنتدى كونه يستعرض ما تحقق للمرأة من تمكين في مختلف المجالات، ويسلط الضوء على مشاركتها الفاعلة في النهضة التنموية التي تشهدها بدول المجلس.
من جانبه، نوّه عمر النهدي بسعي المنتدى للعمل على ترويج الاستثمارات والصناعات والأعمال في منطقة الخليج؛ لخلق التنافسية وتمكين دور المرأة الخليجية المهم في تطوير عجلة الاقتصاد؛ عادًا المنتدى فرصة لـ"هونشي" للتسويق والتواجد في السوق السعودية، من خلال مشاركتها ودعمها للمنتديات والمؤتمرات الهامة التي تستضيفها المملكة بصفة عامة وجدة بصفة خاصة.
وتطرق الدكتور أديب بن أحمد الطيار، للتجارب الاستثمارية الناجحة للسعوديين محليًا وخليجيًا وعالميًا؛ حيث وضعوا بصمتهم على الخارطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأسواق الخليجية واعدة، وتلقى كل الدعم من قيادات دولها، وقادرة على المنافسة، والمستقبل مطمئن وسوف يشهد المزيد من الانفتاح وتعدد الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات.