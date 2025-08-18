"جلوي بن عبدالعزيز" يرعى لقاء قيادات التعليم بنجران ويشيد بالتحولات النوعية في المناهج والأنظمة الرقمية

رعى الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أمس، لقاء قيادات ومنسوبي التعليم بالمنطقة، مؤكدًا أن دعم القيادة الرشيدة لقطاع التعليم يمثل ركيزة أساسية في تنمية الإنسان والمجتمع، ودافعًا لمسيرة النهضة والابتكار في المملكة.
وأوضح الأمير جلوي أن التعليم في المملكة يشهد تحولات نوعية على مستوى المناهج ووسائل التعليم والأنظمة الرقمية، إضافة إلى التوسع في التخصصات الجامعية والبحوث العلمية، ومخرجات التدريب التقني والمهني التي تلبي احتياجات سوق العمل. كما ثمّن جهود العاملين في الميدان التعليمي، متمنيًا التوفيق للطلاب والطالبات في العام الدراسي الجديد.
وأكد رئيس جامعة نجران أن الجامعة أنهت جميع استعداداتها لانطلاق العام الجامعي عبر توفير بيئة تعليمية محفزة وخدمات أكاديمية وإدارية عالية الجودة.
من جانبه، أوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة أن الاستعدادات شملت التجهيزات المدرسية وتوزيع الكتب وتنفيذ برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات، مبينًا أن أعداد الطلاب والطالبات تجاوزت 183 ألفًا، فيما بلغ عدد الكادر التعليمي أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة، واستفاد من خدمات النقل المدرسي أكثر من 52 ألف طالب وطالبة.
في السياق ذاته، استعرض المدير العام للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الاستعدادات لانطلاق العام التدريبي الجديد، مشيرًا إلى استقبال نحو 2740 متدربًا ومتدربة، إضافة إلى أكثر من 7400 مستمر في منشآت التدريب التقني والأهلي، لافتًا إلى أن منصة التوظيف الإلكترونية التي دُشنت العام الماضي استفاد منها 1500 خريج وخريجة.