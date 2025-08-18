"جلوي بن عبدالعزيز" يرعى لقاء قيادات التعليم بنجران ويشيد بالتحولات النوعية في المناهج والأنظمة الرقمية

في السياق ذاته، استعرض المدير العام للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الاستعدادات لانطلاق العام التدريبي الجديد، مشيرًا إلى استقبال نحو 2740 متدربًا ومتدربة، إضافة إلى أكثر من 7400 مستمر في منشآت التدريب التقني والأهلي، لافتًا إلى أن منصة التوظيف الإلكترونية التي دُشنت العام الماضي استفاد منها 1500 خريج وخريجة.