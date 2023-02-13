النائب العام يلتقي نظيره المغربي.. تأكيدًا على تناغم العمل العدلي للبلدين

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق له، اليوم، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة المغربية الدكتور مولاي الحسن الداكي في مقر النيابة العامة بالعاصمة الرباط.
وأشار "الداكي" إلى متانة وتناغم العمل القانوني العدلي والقضائي بين البلدين الشقيقين خاصة فيما يتعلق بمكافحة الجريمة.
من ناحيته، أكد النائب العام على عمق العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية.
وذكر أن الزيارة تأتي في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجهتين في المجالات العدلية النيابية، منوهًا بما يشهده البَلَدان من تطور مستمر على كل المستويات؛ انطلاقًا من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمعهما تجاه مختلف القضايا.
وشهد اللقاء توقيع مذكرة تعاون مشترك في مجال تحقيقات جرائم غسل الأموال والجرائم المنظمة عبر الوطنية، والزيارات والخبرات، إضافة لعقد عدد من المؤتمرات والندوات، كما شملت الاتفاقية التعاون في مجال النشر العلمي والبحوث والدراسات، وتبادل التجارب والتدريب وتقنية المعلومات.
من جانب آخر، التقى "المعجب" والوفد المرافق بوسيط المملكة المغربية محمد بنعليلو، اطلعوا خلالها على مهام واختصاصات الوسيط وكيفية قيامه بالأدوار المنوطة به المرتبطة في القضاء الإداري، والدفاع عن حقوق المواطنين وما يقوم به من دور في الوساطة بين المتظلمين وبين الإدارات المتظلم منها.
يُذكر أن "المعجب" وصل في وقت سابق للمملكة المغربية تلبية لدعوة من نظيره المغربي، يلتقي خلالها عددًا من القيادات العدلية والقضائية؛ بهدف تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومنها المجال العدلي الجزائي.