النائب العام يلتقي نظيره المغربي.. تأكيدًا على تناغم العمل العدلي للبلدين

من جانب آخر، التقى "المعجب" والوفد المرافق بوسيط المملكة المغربية محمد بنعليلو، اطلعوا خلالها على مهام واختصاصات الوسيط وكيفية قيامه بالأدوار المنوطة به المرتبطة في القضاء الإداري، والدفاع عن حقوق المواطنين وما يقوم به من دور في الوساطة بين المتظلمين وبين الإدارات المتظلم منها.