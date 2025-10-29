في "جامعة شقراء".. تظلُّم موظفين وحكم قضائي ومطالب بالمحاسبة لعدم الاعتراض.. و"سبق" تطرح القضية بكل تفاصيلها وتمنح الطرفين حق الرد والتوضيح

وقالوا : دعوى الجامعة في ردها ( بأن كافة المكافآت والبدلات المالية والحوافز التي تقدمها الجامعة لمنسوبيها تخضع للوائح والأنظمة المعتمدة والمعمول بها في الجهات الحكومية، وأنها تسير وفق إجراءات محددة يتم تطبيقها والالتزام بها من الجامعة) ، يكفي فالرد عليه ماذكرنا من دليل محسوس والمتمثل في اضطرار أحد الزملاء في الترافع والتقاضي لدى المحكمة الإدارية ، والحكم له بحقوقه كاملة ، التي حرمته الجامعة منها ، ولنا أن نتساءل ، لو أن الجامعة قد منحت منسوبيها حقوقهم وفق الأنظمة كما ذكرت ، فما الذي اضطر الموظف المذكور للترافع لدى المحكمة الإدارية ، ولو انها تمنح موظفيها حقوقهم وفق الأنظمة كما ذكرت ، لما حكمت المحكمة الإدارية للموظف ضد الجامعة بحقه في " انتداب ٦ أيام" بناء على قرار "مجلس الخدمة المدنية" رقم ( ٢٨٣ ) ، و"مكافأة تدريب" بناء على المادة ( ٢٤٩ ) من " اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية" ، و"أجرة مواصلات" بناء على المادة ( ٤١ ) من "لائحة الحقوق والمزايا " ؟!! .