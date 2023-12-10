"القلب الأمريكية" تعتمد ينبع والعلا مراكز تدريبية لدورات دعم الحياة الأساسية (BLS Site)

اعتمدت جمعية القلب الأمريكية، مركزَي ينبع والعلا التدريبي التابع لمركز المحاكاة والمهارات بالشؤون الأكاديمية والتدريب بتجمُّع المدينة المنوّرة الصحي لدورات دعم الحياة الأساسية (BLS Site).
وأوضح التجمُّع الصحي حرصه المستمر على توفير الدورات التدريبية ضمن أعلى معايير الجودة لجميع الممارسين الصحيين، منوّهاً بأن هذا الاعتماد جاء بعد استيفاء جميع الشروط وضوابط جمعية القلب الأمريكية.
وأكّد التجمُّع أنه بهذا الاعتماد سيبدأ العمل على تدريب وإتمام متطلبات التدريب وشهادات المتدربين من خلال الشؤون الأكاديمية والتدريب بنطاقَي ينبع والعلا الصحي آلياً.