"القلب الأمريكية" تعتمد ينبع والعلا مراكز تدريبية لدورات دعم الحياة الأساسية (BLS Site)

وأوضح التجمُّع الصحي حرصه المستمر على توفير الدورات التدريبية ضمن أعلى معايير الجودة لجميع الممارسين الصحيين، منوّهاً بأن هذا الاعتماد جاء بعد استيفاء جميع الشروط وضوابط جمعية القلب الأمريكية.