لتعزيز نمط الحياة المميَّز.. "رتال للتطوير العمراني" تُطلق مشروع "أيالا المحمدية" في جدة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة رتال، المهندس عبدالله البريكان: إن مشروع "أيالا المحمدية" من المشاريع النوعية، التي ستسهم في الارتقاء بجودة الحياة في مدينة جدة نظرًا للمزايا العديدة التي يتصف بها، منها الموقع الاستراتيجي، والقرب من جميع الخدمات والمرافق العامة، إضافة إلى التصميم العصري المتميز، والتخطيط الهندسي الفريد.