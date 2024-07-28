لتعزيز نمط الحياة المميَّز.. "رتال للتطوير العمراني" تُطلق مشروع "أيالا المحمدية" في جدة

أطلقت شركة رتال للتطوير العمراني ثالث مشاريعها السكنية في المنطقة الغربية، والخمسين على مستوى المملكة، مشروع "أيالا" بحي المحمدية شمال محافظة جدة.
ويمتد المشروع على مساحة 24 ألف متر مربع، ويتميز بموقعه الاستراتيجي على طريق السلام، ويتكون من 60 فيلا بتصاميم مختلفة، تُلبي أذواق وتطلعات العملاء، في بيئة سكنية حيوية متكاملة الخدمات، تعزز نمط الحياة المميز.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة رتال، المهندس عبدالله البريكان: إن مشروع "أيالا المحمدية" من المشاريع النوعية، التي ستسهم في الارتقاء بجودة الحياة في مدينة جدة نظرًا للمزايا العديدة التي يتصف بها، منها الموقع الاستراتيجي، والقرب من جميع الخدمات والمرافق العامة، إضافة إلى التصميم العصري المتميز، والتخطيط الهندسي الفريد.
وأكد المهندس البريكان أن رتال تعتز بدورها التنموي والتطويري، وسعيها الدائم لإيجاد منتجات سكنية غير تقليدية، تحاكي أسلوب الحياة العصري، وتلبي متطلبات الأسر والأفراد الباحثين عن التميز.. مشيرًا إلى أن "أيالا المحمدية" يأتي بعد نجاح المشاريع السابقة، منها "أيالا النخيل" في مدينة الخبر، الذي تم الانتهاء منه وتسليمه بالكامل مؤخرًا.
ويتيح مشروع أيالا للعميل اختيار مواصفات الفيلا الخاصة به، بما يناسب ذوقه وتطلعاته في منزل العمر، وذلك من خلال منصة "صمم بيتك "Build your home، وهي منصة إلكترونية حديثة، تُمكِّن العملاء من استعراض أنماط التصاميم المختلفة، واختيار التصميم الفني الأنسب، وفق احتياجات وتطلعات أفراد الأسرة، فضلاً عن إمكانية تخطيط المنزل، ضمن باقة متنوعة من تصاميم الواجهات والفراغات والخدمات الإضافية، مثل المسبح والديوانية.. وغيرها.
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