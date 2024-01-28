"قصر ثليم" التاريخي.. قصة ترويها جمعيةُ أصدقاء المرضى بعنيزة

وقالت رئيسةُ قسم التوعية والتثقيف الصحي غدي الخلف: "وقاء ثليم" يُمثّل موقفَ الملك المؤسس، رحمه الله، في الوقاية من الجدري وفرض الحجر الصحي؛ لتفادي الأوبئة عند انتشار الجدري عام 1939؛ حيث نزح المرضى وأهاليهم إلى شمال شرقي الرياض؛ بحثًا عن العلاج، فجعل الملكُ عبدالعزيز، طيّب الله ثَراه، قصرَ ثليم مسكنًا لهم؛ كونه خارجَ أسوار الرياض لحصر المرض في مكان واحد؛ ليتمكّن الأطباء من معالجتهم.