نائب أمير الرياض يتلمّس احتياجات المواطنين بوادي الدواسر

استقبل نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بديوان محافظة وادي الدواسر اليوم، عددًا من المواطنين، واستمع إلى احتياجاتهم ومطالبهم.
كما زار الأمير محمد بن عبدالرحمن مبنى قوات الطوارئ الخاصة بالمحافظة، وعقد اجتماعًا مع قائد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة الرياض العميد ركن مفلح بن محمد الشهراني وعدد من الضباط، كما تجول في المعرض الخاص بتجهيزات قوة الطوارئ الخاصة، منوهًا بالجهود التي يبذلونها؛ للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وزائري المحافظة.
بعدها توجه إلى إدارة الجوازات بالمحافظة، والتقى بمدير جوازات منطقة الرياض العميد الدكتور عبدالعزيز بن محمد الجديعي، ومدير جوازات المحافظة العقيد محمد بن عوض العتيبي وعدد من الضباط.
كما ترأس اجتماعَ مديري الدوائر الحكومية بوادي الدواسر ونظرائهم بمنطقة الرياض، وذلك في مبنى إدارة التعليم، ثم زار سموه معرض "يحيا العلَم"، وذلك احتفاءً بمناسبة "يوم العلم"، كما تسلّم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.