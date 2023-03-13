نائب أمير الرياض يتلمّس احتياجات المواطنين بوادي الدواسر

كما زار الأمير محمد بن عبدالرحمن مبنى قوات الطوارئ الخاصة بالمحافظة، وعقد اجتماعًا مع قائد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة الرياض العميد ركن مفلح بن محمد الشهراني وعدد من الضباط، كما تجول في المعرض الخاص بتجهيزات قوة الطوارئ الخاصة، منوهًا بالجهود التي يبذلونها؛ للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وزائري المحافظة.