"الصحة" تُجري 279 ألف جلسة غسيل كلوي دموي و93330 جلسة غسيل بريتوني

وفي سياق متصل أوصت "الصحة" باتباع العادات الذهبية للكلى وهي: ممارسة الرياضة بانتظام بما لا يقل عن150 دقيقة أسبوعيًّا، وشرب كميات كافية من السوائل بمعدل لترين يوميًّا، وتناول الغذاء الصحي والخضراوات والفاكهة بشكل يومي، وتقليل الكمية المتناولة من الملح والسكر والصودا، والمحافظة على الوزن المثالي (الكتلة البدنية المثالية أقل من 25)، وفحص ضغط الدم بشكل دوري (ضغط الدم الطبيعي 80/120)، وفحص مستوى السكر في الدم على الأقل مرة سنويًّا للأشخاص غير المصابين بالسكري، وتجنب التدخين حيث إنه يزيد من ترسب المواد المؤكسدة الضارة بالكلى، ويسبب انسداد الشرايين الكلوية، ويزيد معدل الإصابة بسرطان الكلى، مع ضرورة الابتعاد عن العوامل المسببة للفشل الكلوي، ومنها الإفراط في استخدام مسكنات الألم والأدوية الشعبية ومنتجات البروتينات التي تبني العضلات، وإجراء الفحص السنوي لوظائف الكلى؛ خصوصًا إذا كان لديك أحد عوامل الخطر مثل: مرض ضغط الدم، ومرض السكري، والسمنة، والعامل الوراثي، وإصابة أحد أفراد العائلة بالفشل الكلوي.