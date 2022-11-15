إطلاق أول رحلات جوية مباشرة بين عمّان والعلا.. هنا المواعيد

وستكون الرحلات الجوية المباشرة عمّان -العُلا- عمّان، مجدولة على متن طائرات إمبراير التي تتسع لـ 100 راكب, أما مواعيد الرحلات فستكون أيام الثلاثاء والجمعة، حيث تغادر الرحلات من عمّان عند تمام الساعة 3.25 صباحاً وتصل إلى العلا في الساعة 6.05 في صباح نفس اليوم, ثم تغادر الرحلات مطار العلا عند الساعة 7.05 صباحاً وتصل إلى عمّان في الساعة 7.45 صباحاً (بحسب التوقيت المحلي لكل مدينة).