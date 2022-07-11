رئاسة شؤون الحرمين تستعدّ لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في طواف الوداع

استعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال الحجاج في طواف الوداع؛ حيث يشهد المسجد الحرام وساحاته توافد حجاج البيت العتيق في اليوم الثاني من أيام التشريق من مشعر منى، وذلك في حشود غفيرة تحفّها الرحمة والسكينة ويملؤها الأمن والسلام لأداء طواف الوداع لليوم 12 و13 لحجاج الداخل ويوم 14 لحجاج الخارج البالغ عددهم مليون حاج.