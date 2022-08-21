"مدار 22" مستمرة وهذه خريطتها.. "المسند" عن تحسُّن الأجواء: وعكات!

وبيّن: "الصحيح أن الأوائل وصفوا الأجواء خلال النجمين الأول والثاني من موسم سهيل بـ #وعكات_سهيل، وهي أجواء حارة ترهق الناس عادة، وأحياناً ارتفاع نسبة الرطوبة على السواحل الغربية والشرقية، حتى منتصف سبتمبر حيث تبدأ الأجواء بالتحسن المحسوس.. والله أعلم".