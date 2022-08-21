محليات

"مدار 22" مستمرة وهذه خريطتها.. "المسند" عن تحسُّن الأجواء: وعكات!

أوضح أنه ليس صحيحاً الاعتقاد بأن دخول "سهيل" يخفّض درجة الحرارة
حالة مطرية صيفية
حالة مطرية صيفية
سبق
سبق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودي، الدكتور عبدالله المسند، إن "حالة مدار 22 - المطرية الصيفية" مستمرة.

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن اليوم متوقع -بإذن الله تعالى- تشكُّل سحب ممطرة على نواحٍ متفرقة من مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والربع الخالي وجنوبي المدينة المنوّرة، وغربي منطقة الرياض.

وتابع: "على أجزاءٍ من جازان قد تكون التوقعات متوسطة إلى شبه غزيرة".

وقال "المسند": يعتقد بعض المراقبين أن دخول نجم سهيل في 24 أغسطس يتزامن معه انخفاضٌ محسوسٌ في درجة الحرارة وتغيُّر في الأجواء".

وبيّن: "الصحيح أن الأوائل وصفوا الأجواء خلال النجمين الأول والثاني من موسم سهيل بـ #وعكات_سهيل، وهي أجواء حارة ترهق الناس عادة، وأحياناً ارتفاع نسبة الرطوبة على السواحل الغربية والشرقية، حتى منتصف سبتمبر حيث تبدأ الأجواء بالتحسن المحسوس.. والله أعلم".

حالة الطقس
عبدالله المسند
الحالة المطرية الصيفية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org