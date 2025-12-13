المرور السعودي: غرامة تصل إلى 2000 ريال لعدم وجود إنارة جانبية أو عواكس للشاحنات والمقطورات

حذّرت الإدارة العامة للمرور من عدم وجود إنارة جانبية أو عواكس أو سواتر للشاحنات والمقطورات، مؤكدةً أن ذلك يُعد مخالفة مرورية تُعرّض مرتكبيها للعقوبة النظامية.
وأوضح المرور السعودي أن هذه المخالفة تشكّل خطرًا مباشرًا على سلامة مستخدمي الطريق، خاصة في الأوقات الليلية وضعف الرؤية، لما تسببه من صعوبة في تمييز الشاحنات والمقطورات أثناء القيادة.
وبيّن أن الغرامة المالية المقررة للمخالفة تتراوح بين 1000 و2000 ريال، داعيًا قائدي الشاحنات والمقطورات إلى الالتزام بمتطلبات السلامة المرورية، والتأكد من جاهزية المركبات من حيث الإنارة والعواكس والسواتر قبل السير على الطرق.
وأكد المرور السعودي استمرار جهوده الرقابية والتوعوية لتعزيز السلامة المرورية، والحد من الحوادث الناتجة عن الإهمال أو عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات.