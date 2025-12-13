المرور السعودي: غرامة تصل إلى 2000 ريال لعدم وجود إنارة جانبية أو عواكس للشاحنات والمقطورات

وبيّن أن الغرامة المالية المقررة للمخالفة تتراوح بين 1000 و2000 ريال، داعيًا قائدي الشاحنات والمقطورات إلى الالتزام بمتطلبات السلامة المرورية، والتأكد من جاهزية المركبات من حيث الإنارة والعواكس والسواتر قبل السير على الطرق.