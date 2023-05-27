البروفيسور يماني في معرض المدينة المنورة للكتاب: اختراعاتي بالصدفة.. وأنام في المختبر

أكد مدير مركز التميز البحثي لتقنية النانو بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن البروفيسور زين حسن يماني، أن اختراعاته المسجلة التي بلغت 38 اختراعاً، لم تكن عن تخطيط مسبق، بل قادته الصدفة لمجملها، وأنه كثيراً ما كان ينام في المختبر وعلى المقعد من فرط التعب وطول ساعات العمل البحثي، ومشيراً إلى أن اختراعات متعددة نفعت البشرية كانت مجرد طبخة كيميائية أخطأ الباحث في تركيبها كالنايلون على سبيل المثال، جاء ذلك خلال حلقة نقاشية أدارها الإعلامي مصعب الديحاني بعنوان: "مسيرة مخترع - سيرة معرفية ملهمة"، نظمها معرض المدينة المنورة للكتاب في نسخته الثانية ضمن فعاليات اليوم التاسع.