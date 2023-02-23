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"من معقل الأسود بدأنا وفي طريق المجد سرنا".. الشيخ ملحان بن بصيص عن يوم التأسيس: حق لنا أن نقف زهوًا وفخرًا

قال: مع فرحتنا بهذا اليوم لا ننسى أن لوطننا واجبات تُعبر عن مدى حبنا له وأولها الدفاع عن أرضه وقادته وشعبه