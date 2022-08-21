وجهة مسار تطلق مسابقة صورة #في_حب_مكة

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لوجهة مسار بالتعاون مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عن إطلاق جائزة صورة #في_حب_مكة للمصورين المحترفين والهواة، وتهدف المسابقة لدعم المجتمع الفني وتوظيف إبداعاتهم المرئية للتعبير عن حب مكة،وتأتي هذه المسابقة تزامناً مع اليوم العالمي للتصوير لتُشكّل فرصة للمبدعين لمشاركة لقطاتهم المميزة من العاصمة المقدسة، فيما تعد هذه المسابقة امتداداً لمبادرات الوجهة في دعم الحراك الإبداعي، بعد نجاح المسابقة التي أطلقتها مسار في رمضان بالتعاون مع منصة أدب لتوظيف الإبداع الشعري #في_حب_مكة من الشعراء ومتذوقي الأدب.
وتشمل مسابقة صورة #في_حب_مكة ثلاثة مسارات وهي مسار (المعالم والأماكن التاريخية) والذي يركز على إبراز المعالم الفريدة التي تحظى بها مكة، ومسار (الحياة في مكة) والذي يهتم بتوثيق طبيعة الحياة اليومية في مكة، والمسار الثالث (الروحانيات) والذي يعبر عن اللقطات الجمالية المتعلقة بالأماكن المقدسة.
وتُرشح لجنة تحكيم المسابقة المكونة من ثلاثة خبراء في التصوير الضوئي بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون 6 صور من مجموع المسارات الثلاثة للانتقال للمرحلة النهائية لتصويت الجمهور حيث يتم تحديد ثلاثة فائزين بناءً على العدد الأكبر من الإعجابات عبر حساب وجهة مسار في تويتر، ويحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 30 ألف ريال، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 20 ألف ريال فيما سيحصل صاحب المركز الثالث على مبلغ 10 آلاف ريال.
ويمكن للمصورين الراغبين بالمشاركة في المسابقة تعبئة بياناتهم وإرسال الصورة التي يختارونها بعد الموافقة على الشروط والأحكام، عبر موقع المسابقة https://www.masardestination.com/ar/photo
في موعد أقصاه الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وتُعلَن أسماء الفائزين بعد انتهاء عملية التصويت عبر منصات وجهة مسار على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السادس من سبتمبر القادم.