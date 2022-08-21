وجهة مسار تطلق مسابقة صورة #في_حب_مكة

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لوجهة مسار بالتعاون مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عن إطلاق جائزة صورة #في_حب_مكة للمصورين المحترفين والهواة، وتهدف المسابقة لدعم المجتمع الفني وتوظيف إبداعاتهم المرئية للتعبير عن حب مكة،وتأتي هذه المسابقة تزامناً مع اليوم العالمي للتصوير لتُشكّل فرصة للمبدعين لمشاركة لقطاتهم المميزة من العاصمة المقدسة، فيما تعد هذه المسابقة امتداداً لمبادرات الوجهة في دعم الحراك الإبداعي، بعد نجاح المسابقة التي أطلقتها مسار في رمضان بالتعاون مع منصة أدب لتوظيف الإبداع الشعري #في_حب_مكة من الشعراء ومتذوقي الأدب.