"فلكية جدة": اليوم تتزيّن السماء بـ "البدر" الأخير لسنة 2023

وأوضح أنه سيلاحظ بأن القمر حجمه الظاهري سيكون كبيراً أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق ومن الممكن أن يكون لونه برتقالياً ولكن بعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه الصغير، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري، وأن اللون البرتقالي الذي يمكن أن يظهر به القمر أثناء شروقه فهو بسبب الغلاف الجوي لكوكب الأرض، حيث تعمل مكوناته على بعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى الأعين .