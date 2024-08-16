بشرى ومهمة عظيمة.. "رسائل ذهبية للطلاب في فضل العلم" يهديها لهم "السليمان"

وتابع: إن على الطالب أولًا أن ينوي أن هذه الدراسة ترفع عنه أولًا الجهل؛ الأمر الثاني الاحتساب عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فإذا أحسن النية يسر الله له جميع الأمور؛ ولذلك يحصل على الرفعة كما بيّن ذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه: "يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات"، فكلما تحصلت على علم ينفعك تكون قد حصلت على هذه الرفعة التي وعد الله بها عباده الذين يحرصون على تحصيل العلم، فلا شك أن هذا من أفضل العبادات التي يتقرّب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى.