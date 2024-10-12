السعودية تدين وتستنكر قرار مصادرة الأرض المقام عليها مقر الأونروا بالقدس وتحويله إلى بؤرة استيطانية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في القدس المحتلة، وتحويله إلى بؤرة استيطانية.