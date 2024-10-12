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السعودية تدين وتستنكر قرار مصادرة الأرض المقام عليها مقر الأونروا بالقدس وتحويله إلى بؤرة استيطانية

"الخارجية" أكدت رفض المملكة استمرار الانتهاكات للقوانين والقرارات الدولية بلا رادع
السعودية تدين وتستنكر قرار مصادرة الأرض المقام عليها مقر الأونروا بالقدس وتحويله إلى بؤرة استيطانية
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في القدس المحتلة، وتحويله إلى بؤرة استيطانية.

وأكدت الخارجية رفض السعودية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والقرارات الدولية بلا رادع، واستهدافاتها السياسية والعسكرية الممنهجة لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، وتعريضها المستمر لحياة العاملين فيها للخطر، معربة عن دعم السعودية للأونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.

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