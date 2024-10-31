بالفيديو.."البيئة" تطلق موسم التشجير الوطني وتدعو للحفاظ على الغطاء النباتي والحد من الاحتطاب

لكنه أشار إلى أن استخدام النخيل لأغراض الزينة في الحدائق والشوارع له تحدياته، مثل استهلاك المياه واحتياجات الصيانة المرتفعة، مما دفع الوزارة إلى النظر في بدائل أخرى لأشجار الزينة تساهم في تحقيق التوازن البيئي وتقلل من استهلاك الموارد، مع التأكيد على أن الوزارة ما زالت تولي النخيل اهتمامًا خاصًا عبر مركز التمور.