أمطار غزيرة على مكة المكرمة.. وجامعة أم القرى تعلق الدراسة الحضورية للفترة المسائية

وأعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية للفترة المسائية اعتبارًا من الساعة 12:00 ظهرًا، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات.