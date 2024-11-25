أمطار غزيرة على مكة المكرمة.. وجامعة أم القرى تعلق الدراسة الحضورية للفترة المسائية

شهدت العاصمة المقدسة، اليوم الاثنين، هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة؛ فيما لا تزال الأجواء ملبدة بالغيوم؛ مما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ تدابير احترازية لضمان سلامة الجميع.
وأعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية للفترة المسائية اعتبارًا من الساعة 12:00 ظهرًا، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات.
يأتي هذا القرار استنادًا إلى التنبيهات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد حول الحالة الجوية الحالية وتأثيراتها.
في الوقت ذاته، انتشرت فِرَق السلامة المرورية والدفاع المدني في الطرق الرئيسية والساحات العامة؛ للتعامل مع أي حوادث محتملة، ولتأمين انسيابية حركة المرور في ظل الظروف الجوية الصعبة.
وكثّفت أمانة العاصمة المقدسة جهودها بنشر فِرَق النظافة لإزالة تجمعات المياه ومخلفات الأمطار؛ حرصًا على تحسين السلامة العامة والحد من تأثيرات الأمطار على السكان والمرافق.
ودعت الجهات المختصة الجميعَ إلى توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة، وتجنب الخروج إلا للضرورة خلال الأجواء الممطرة.