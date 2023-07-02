"السعدون" تطرح مزاد "كنز العليا" على مركز تجاري وعمارة سكنية بالعاصمة الرياض

وأضافت: لكون هذا المركز التجاري يقع ما بين الأبراج التجارية وأهم الطرق بمدينة الرياض فقد روعيت فيه جميع عوامل التسوق؛ ومنها توفر عدد وفير من المواقف في 3 طوابق أرضية، ومواقف خارجية تجعل زيارته شيقة وممتعة؛ الأمر الذي يشكل الاستثمار الناجح لكثير من الصناديق والأوقاف والجهات التي تستهدف العوائد المستدامة.