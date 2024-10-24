"مكافحتهم مسؤولية الجميع".. الأمن يضبط عددًا من المتسولين في الشرقية

تُواصل الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسولين المنتشرين في الشوارع وأمام المحال التجارية والمساجد وفي مواقف السيارات، ضمن حملةٍ تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة وتعزيز الأمن الاجتماعي.
وفي المنطقة الشرقية، تَمكنت الجهات الأمنية من ضبط عدد من المتسولين، من بينهم شخص يقوم بالتسول بشكل مباشر داخل أحد المحال التجارية، كما أعلن حساب الأمن العام عبر منصة "إكس" عن ضبط شخص من الجنسية البنجلاديشية كان يمارس التسول بشكل غير مباشر عبر غسل المركبات.
كما ألقت قوات الأمن القبض على شخص من الجنسية اليمنية كان يتسول بشكل مباشر أمام أحد المساجد.
ودعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن حالات التسول على الرقم 911 في مناطق: (مكة المكرمة، الرياض، الشرقية)، وعلى الرقم 999 في بقية مناطق المملكة، وشددت على أن مكافحة التسول مسؤولية مشتركة بين الجميع، في إطار الجهود الرامية إلى القضاء على هذه الظاهرة وضمان الأمن والاستقرار.