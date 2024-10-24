"مكافحتهم مسؤولية الجميع".. الأمن يضبط عددًا من المتسولين في الشرقية

ودعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن حالات التسول على الرقم 911 في مناطق: (مكة المكرمة، الرياض، الشرقية)، وعلى الرقم 999 في بقية مناطق المملكة، وشددت على أن مكافحة التسول مسؤولية مشتركة بين الجميع، في إطار الجهود الرامية إلى القضاء على هذه الظاهرة وضمان الأمن والاستقرار.