"المرور" تضبط 1303 مخالفات للدراجات الآلية بمختلف مناطق المملكة

وتفصيلاً، أوضح المرور في انفوجراف على منصة "إكس" أنه تم ضبط 1303 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة، وجاءت إدارة جدة في مقدمة الإدارات التي ضبطت مخالفات بواقع 613 مخالفة، وإدارة منطقة الرياض ضبطت 407 مخالفات و المدينة المنورة 95 مخالفة.