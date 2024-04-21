"المرور" تضبط 1303 مخالفات للدراجات الآلية بمختلف مناطق المملكة

أعلن المرور السعودي عن نتائج تنفيذ الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة في جميع إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة من يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024 وحتى السبت 20 أبريل 2024م.
وتفصيلاً، أوضح المرور في انفوجراف على منصة "إكس" أنه تم ضبط 1303 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة، وجاءت إدارة جدة في مقدمة الإدارات التي ضبطت مخالفات بواقع 613 مخالفة، وإدارة منطقة الرياض ضبطت 407 مخالفات و المدينة المنورة 95 مخالفة.
وجاءت نتائج الحملة في باقي الإدارات كالتالي: إدارة المنطقة الشرقية 41 مخالفة، وعسير 11 مخالفة، والعاصمة المقدسة 9 مخالفات، وتبوك 6 مخالفات وحائل 10 مخالفات والقصيم 31 مخالفة وجازان 24 مخالفة ونجران 18 مخالفة والحدود الشمالية 7 مخالفات والجوف 5 مخالفات والباحة مخالفة واحدة، والقريات 4 مخالفات.