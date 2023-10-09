"إغاثي الملك سلمان" ينظم دورة حول إعداد المتحدث الإعلامي الرسمي

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، دورة تدريبية لمنسوبيه بعنوان "إعداد المتحدث الإعلامي الرسمي"، قدمها الخبير الإعلامي محمد بن علي القاضي، خلال الفترة من 2 حتى 5 أكتوبر 2023م، بمشاركة 16 موظفًا من مختلف إدارات وقطاعات المركز.