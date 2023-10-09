"إغاثي الملك سلمان" ينظم دورة حول إعداد المتحدث الإعلامي الرسمي

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، دورة تدريبية لمنسوبيه بعنوان "إعداد المتحدث الإعلامي الرسمي"، قدمها الخبير الإعلامي محمد بن علي القاضي، خلال الفترة من 2 حتى 5 أكتوبر 2023م، بمشاركة 16 موظفًا من مختلف إدارات وقطاعات المركز.
وجرى خلال الدورة تعريف المشاركين على أنواع الإعلاميين وكيفية إعداد الرسائل الإعلامية ودعمها بالأدلة وتطويرها إلى أجوبة ذكية، وصياغة خطابات إعلامية ومحتوى هادف.
كما خاض المشاركون تجارب عملية لكيفية تنفيذ المؤتمرات الصحفية والتغطيات الميدانية والمداخلات الافتراضية عبر وسائط التواصل الحديثة.
يأتي ذلك في إطار سعي مركز الملك سلمان للإغاثة للإسهام في إعداد جيل من المتحدثين الرسميين الشباب والشابات من منسوبيه ليكونوا متحدثين محترفين يمثلونه في المناسبات والفعاليات الإعلامية المختلفة؛ ويعملون على إبراز دور المركز الدولي وإيصال رسالته الإنسانية.