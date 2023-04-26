فيديو.. اكتمال أكبر عملية إجلاء لرعايا الدول من السودان إلى المملكة

اكتملت اليوم أكبر عملية إجلاء لرعايا الدول من السودان إلى المملكة.
وأبدى أفراد وضباط ومنسوبو القوات البحرية الملكية سعادتهم وفخرهم بدور المملكة الإنساني في إجلاء الرعايا من دول العالم كافة من السودان بعد الأحداث الدامية هناك والمستمرة منذ 10 أيام.
وأظهرت لقطات فيديو بثّتها "الإخبارية" عمليات استقبال رعايا أكثر من دولة في قاعدة الملك فيصل بجدة، فيما قدّم قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن يحيى عسيري؛ كلمات الفخر والاعتزاز لمنسوبي القوات البحرية الملكية، على جهودهم الكبيرة في خدمة عمليات الإجلاء.