فيديو.. اكتمال أكبر عملية إجلاء لرعايا الدول من السودان إلى المملكة

وأظهرت لقطات فيديو بثّتها "الإخبارية" عمليات استقبال رعايا أكثر من دولة في قاعدة الملك فيصل بجدة، فيما قدّم قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن يحيى عسيري؛ كلمات الفخر والاعتزاز لمنسوبي القوات البحرية الملكية، على جهودهم الكبيرة في خدمة عمليات الإجلاء.