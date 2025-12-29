بدعم من وزارة السياحة .. 26 متدرباً من منسوبي فنادق شركة" طيبة" يكملون برنامج "التلمذة المهنية" في فنادق عالمية

نجح 26 متدربًا من منسوبي فنادق شركة "طيبة"، الرائدة في قطاع الضيافة، في إكمال برنامج "التلمذة المهنية" التابع لوزارة السياحة، والهادف إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرات الكوادر السعودية في قطاعي السياحة والضيافة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى الارتقاء بالقطاع السياحي في المملكة. وقد خاض المتدربون تجربة تدريبية متقدمة وفّرتها الوزارة بالتعاون مع فنادق عالمية، مما أتاح لهم فرصًا مميزة للتعلم واكتساب خبرات عملية مباشرة في بيئات عمل فندقية احترافية.
يعد برنامج "التلمذة المهنية" أحد المبادرات الاستراتيجية لوزارة السياحة، إذ يتيح للمواهب الوطنية من موظفي قطاع الضيافة اكتساب خبرات عملية نوعية من خلال برنامج ابتعاث مهني في فنادق فاخرة في أوروبا وآسيا، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة المهنية وتعزيز المهارات القيادية لديهم، دعماً لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في توطين قطاع السياحة.
وفي هذا السياق، قال سلطان العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة طيبة: "نعتز بمشاركة "طيبة" في هذا البرنامج النوعي من وزارة السياحة الذي يؤكد التزامنا بدعم وتمكين الكوادر والمواهب الوطنية في القطاع. إتمام 26 من زملائنا للبرنامج بنجاح يُشكل دليلاً على كفاءة موظفينا وجاهزيتهم للمنافسة على المستوى العالمي."
وأضاف العتيبي أن هذه المشاركة تأتي ضمن التزام طيبة بتنمية رأس المال البشري المحلي بوصفه ركيزة أساسية في استراتيجيتها للنمو المستدام، وذلك من خلال تطوير بيئة عمل مُحفزة وتوفير فرص نمو مهني لموظفيها، بما ينسجم مع توجهات الشركة في أن تكون قاطرة الضيافة السعودية ومُمكّناً وطنياً في بناء مستقبل السياحة بالمملكة.
يتيح برنامج "التلمذة المهنية" للمتدربين المشاركين فرصة قضاء شهر كامل من التجربة الميدانية في فنادق عالمية خارج المملكة، والعمل في مجالات تخصصهم المهنية التي يمارسونها، ما يضمن اكتساب خبرات عملية نوعية وتبادل المعارف والثقافات بين الفرق العاملة.
وشمل البرنامج التدريبي إتاحة الفرصة للمتدربين المشاركة في تجارب ميدانية بعدد من أبرز الوجهات الفندقية العالمية في أوروبا وآسيا، ضمن خطة تطوير متكاملة تهدف إلى تعزيز المهارات القيادية وصقل الخبرات المهنية في بيئات ضيافة متقدمة.