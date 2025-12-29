بدعم من وزارة السياحة .. 26 متدرباً من منسوبي فنادق شركة" طيبة" يكملون برنامج "التلمذة المهنية" في فنادق عالمية

نجح 26 متدربًا من منسوبي فنادق شركة "طيبة"، الرائدة في قطاع الضيافة، في إكمال برنامج "التلمذة المهنية" التابع لوزارة السياحة، والهادف إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرات الكوادر السعودية في قطاعي السياحة والضيافة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى الارتقاء بالقطاع السياحي في المملكة. وقد خاض المتدربون تجربة تدريبية متقدمة وفّرتها الوزارة بالتعاون مع فنادق عالمية، مما أتاح لهم فرصًا مميزة للتعلم واكتساب خبرات عملية مباشرة في بيئات عمل فندقية احترافية.