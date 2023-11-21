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وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية تبرز تصريح "السديس" حول مجازر الاحتلال بغزة

أكد أن جيش الاحتلال يواصل ارتكاب الجرائم في مخالفة لكل المواثيق والقوانين الدولية
رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس
رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس

أبرزت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية استنكار رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وارتكاب المجازر، خاصة بحق الأطفال والنساء.

ونقلت الوكالة اليوم عن "السديس" في بيان صادر عن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الاحتلال يواصل ارتكاب الجرائم في مخالفة لكل المواثيق والقوانين الدولية.

وشدد الشيخ "السديس" في البيان على أهمية مرحلة الطفولة في حياة الأمم؛ لكون أطفال اليوم هم شباب الغد ورجال المستقبل، مؤكدًا أن الإسلام أولى الطفل كل العناية والاهتمام؛ فهم زينة الحياة الدنيا.

عبدالرحمن السديس
فلسطين
غزة
رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

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