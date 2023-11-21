وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية تبرز تصريح "السديس" حول مجازر الاحتلال بغزة

وشدد الشيخ "السديس" في البيان على أهمية مرحلة الطفولة في حياة الأمم؛ لكون أطفال اليوم هم شباب الغد ورجال المستقبل، مؤكدًا أن الإسلام أولى الطفل كل العناية والاهتمام؛ فهم زينة الحياة الدنيا.