وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية تبرز تصريح "السديس" حول مجازر الاحتلال بغزة

أبرزت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية استنكار رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وارتكاب المجازر، خاصة بحق الأطفال والنساء.
ونقلت الوكالة اليوم عن "السديس" في بيان صادر عن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الاحتلال يواصل ارتكاب الجرائم في مخالفة لكل المواثيق والقوانين الدولية.
وشدد الشيخ "السديس" في البيان على أهمية مرحلة الطفولة في حياة الأمم؛ لكون أطفال اليوم هم شباب الغد ورجال المستقبل، مؤكدًا أن الإسلام أولى الطفل كل العناية والاهتمام؛ فهم زينة الحياة الدنيا.