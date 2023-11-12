بدأت اليوم .. وزيرا الموارد البشرية والصحة يشاركان في الجلسة الحوارية لمنتدى الأسرة السعودية 2023

وتناول وزير الصحة دور الوزارة في حماية الأطفال على الإنترنت، حيث تعمل على الجانبين العلاجي والوقائي، وتركز جهودها للاهتمام بالصحة النفسية وتعزيزها لدى الأطفال، ومواجهة الظواهر الشائعة التي يتعرض لها الأطفال في فضاء الإنترنت، مثل ظاهرة التنمر والإصابة بالاكتئاب نتيجة التعرض لمحتويات غير ملائمة، موضحًا أن متوسط ما يقضيه الطفل اليوم عالميًا على الإنترنت يصل إلى سبع ساعات ونصف الساعة، وهذا رقم كبير، ويطرح عدة تساؤلات حول محتوى هذه المدة التي يقضيها الأطفال مع أجهزتهم.