"سعود بن طلال" يرعى توقيع عقد مشروع النقل العام للحافلات بمحافظة الأحساء

رعى الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، في مقر المحافظة، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع عقد مشروع النقل العام للحافلات في محافظة الأحساء، بين أمانة الأحساء والشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" والذي يُغطي 7 مسارات، تمتد على مسافة 222 كيلومترًا، مع 132 نقطة توقف موزعة على طول المسارات، من خلال خدمة المستفيدين عبر 41 حافلة بقيادة 123 سائقًا سعوديًا، وبمدة تشغيل تصل إلى 18 ساعة يوميًا.