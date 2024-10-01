"سعود بن طلال" يرعى توقيع عقد مشروع النقل العام للحافلات بمحافظة الأحساء

رعى الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، في مقر المحافظة، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع عقد مشروع النقل العام للحافلات في محافظة الأحساء، بين أمانة الأحساء والشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" والذي يُغطي 7 مسارات، تمتد على مسافة 222 كيلومترًا، مع 132 نقطة توقف موزعة على طول المسارات، من خلال خدمة المستفيدين عبر 41 حافلة بقيادة 123 سائقًا سعوديًا، وبمدة تشغيل تصل إلى 18 ساعة يوميًا.
وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وأمين الأحساء المهندس عصام الملا وعددٍ من المسؤولين، حيث مثّل أمانة الأحساء في حفل التوقيع، أمينها المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، ومن جانب الشركة المشغلة رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي المهندس خالد الحقيل.
ونوه الأمير سعود بالدعم غير المحدود الذي يلقاه قطاع النقل بالمملكة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مؤكدًا أهمية الحرص على تحسين جودة الحياة في المحافظة، وتوفير نظام نقل عام فعّال ومُستدام، مع رفع مستوى السلامة على الطرق وخفض الازدحام المروري، وتوفير خيارات تنقل متعددة للسكان والزوار.
وأشار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح بدوره، إلى أن هذا المشروع يأتي بهدف تسهيل تنقل المستفيدين داخل الأحساء، وكذلك توفير خيارات تنقل متعددة لسكان المنطقة، بما يُسهم في رفع مستوى السلامة والأمان ومستوى جودة الحياة في المحافظة، وهو ما سيُسهم في تقليل الازدحام المروري في الطرقات، والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز ثقافة النقل العام، وزيادة حصة هذه الخدمات في المملكة.
وقدم الدكتور "الرميح" الشكر لمحافظ الأحساء على ما تجده مشروعات الهيئة في المحافظة من اهتمام ودعم كبير منه، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيكون بتكلفة تشغيل أقل، ومرونة عالية في تعديل الشبكة، وعدم الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية مُكلفة، فضلاً عن توطين الفرص الوظيفية لأبناء الأحساء، ليسهموا في تطوير صناعة النقل، والارتقاء بالخدمات المقدمة وفق أفضل معايير الجودة والكفاءة.