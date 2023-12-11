"مواصلات جدة" تُدشن 46 محطة توقف لشبكة الحافلات الحالية

من جهته، قدّر الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات جدة التابعة لأمانة محافظة جدة الدكتور أسامة بن إبراهيم عبده، حجم المستفيدين من شبكة حافلات النقل العام الحالية خلال السنوات الخمس الماضية، بأكثر من 20 مليون راكب، مبيّنًا وجود 76 حافلة في الخدمة بشكل يومي و58 نقطة توقف في جدة، ضمن الشبكة الحالية للحافلات.