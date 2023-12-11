"مواصلات جدة" تُدشن 46 محطة توقف لشبكة الحافلات الحالية

دشنت شركة مواصلات جدة، 46 محطة توقف لشبكة الحافلات الحالية، ضمن مشروع النقل العام في محافظة جدة، الذي بدأته العام الماضي.
وأنجزت الشركة، بحسب بيان لها، اليوم الاثنين، هذا المشروع في غضون 20 شهرًا؛ بهدف دعم خدمة النقل بالحافلات للمسارات الحالية البالغ عددها ستة مسارات بطول 131.5 كيلومتر.
وتتضمن محطات الحافلات المكيفة، أعمدة إرشادية توضح اسم المحطة ومسار الحافلة، إلى جانب لوحات مرورية تحذيرية متوافقة مع المواصفات المرورية العالمية.
فيما يتميز تصميمها بتجاوبه مع المناخ وتفاعله مع المحيط والأماكن العامة، فضلًا عن كونه يعكس الطابع العمراني الجداوي، ويحقق الاستدامة وسهولة تشغيل المحطة وصيانتها.
وروعي في تنفيذ هذا المشروع، عدم تعارض المحطات مع خطوط الخدمات أو التأثير على الحركة المرورية، إضافة إلى قابليتها للتوسعة المستقبلية بحسب الحاجة، أو نقلها من موقع لآخر في حال تغير مسارات الحافلات.
من جهته، قدّر الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات جدة التابعة لأمانة محافظة جدة الدكتور أسامة بن إبراهيم عبده، حجم المستفيدين من شبكة حافلات النقل العام الحالية خلال السنوات الخمس الماضية، بأكثر من 20 مليون راكب، مبيّنًا وجود 76 حافلة في الخدمة بشكل يومي و58 نقطة توقف في جدة، ضمن الشبكة الحالية للحافلات.
إلى ذلك خصصت شركة مواصلات جدة، نقطتي توقف لنقل جماهير كأس العالم للأندية 2023، الذي تستضيفه جدة، غدًا الثلاثاء، ويستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.
وتتمركز نقطة الانطلاق الأولى في حي النهضة شمال "ميداس"، فيما تنطلق الحافلات من محطتها الثانية الواقعة بالقرب من هيفاء مول، لتغطي وجهتين نحو ملعبي "الجوهرة" و"الأمير عبدالله الفيصل"، عبر رحلات ترددية من كلا المحطتين بدءًا من الساعة الرابعة مساءً، وتتغير بحسب تغير جدولة المباريات خلال يومي 15 و22 من الشهر ذاته.