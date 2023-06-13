ضيوف الرحمن في كوالالمبور ينالون كل أشكال الرعاية والتيسير عبر "طريق مكة"

وقال: مبادرة "طريق مكة" التي تنفذها وزارة الداخلية تهدف إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من التحقق من توفر الاشتراطات الصحية وإصدار التأشيرة إلكترونيًّا، وترميز الأمتعة وإنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة من صالة المبادرة في بلدانهم، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة دون أي إجراءات؛ في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.