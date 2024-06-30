"التدريب التقني" تعلن مواعيد القبول والتسجيل للفصل التدريبي الأول لعام 1446هـ

وسيبدأ التسجيل في برامج الدبلوم الصباحي بالكليات التقنية للبنين اليوم، ويستمر حتى يوم 27 من الشهر الجاري؛ فيما يبدأ التقديم على برامج الدبلوم الصباحي بالكليات التقنية للبنات غدًا، ويستمر حتى 28 ذي الحجة من العام الحالي.