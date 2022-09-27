الربيعة يلتقي عدداً من المسؤولين بكازاخستان لبحث تسهيل إجراءات قدوم المعتمرين

والتقى معاليه، والوفد المرافق له من مسؤولي الوزارة، بكل من: رئيس إدارة مسلمي كازاخستان المفتـي العام الدكتور ناوريزباي تاغانولي أوتبينوف، ووزير الإعلام والتنمية الاجتماعية دارخان خضـر علي، ووزير الصناعة وتنمية البنية التحتية خيـربك أوسكينبايف، ووزير الثقافة والرياضة دورين أباييف، للتباحث حول أبرز الخدمات والتسهيلات المستجدة للمعتمرين الكازاخستانييـن، وتعزيز التعاون المشتـرك بيـن البلدين امتدادًا للعلاقات التاريخية والأخوية بينهما، كما تم مناقشة أهم فرص التعاون حول عدد من المسائل الفنية والإجرائية لتسهيل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، وبحث طرق زيادة توعية المعتمرين والزائرين بالأمور الإجرائية.