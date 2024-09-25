فاسد ومجهول المصدر.. "أمانة جدة" تتلف 18 طنًّا من الدجاج قبل توزيعه في الأسواق

أتلفت أمانة محافظة جدة 13 طنًّا من الدواجن مجهولة المصدر، و3 أطنان من الدواجن منتهية الصلاحية، و5 أطنان من المواد الأولية الفاسدة، بالإضافة إلى 2 طن من "الدجاج المسحب" الجاهز للتوزيع، و500 كيلو من "خبز البرجر" الجاف، و2 طن من خلطات "المسحب".
جاء ذلك إثر حملة ميدانية على أحد المواقع السكنية في منطقة "أبو جعالة" جنوب شرق المحافظة، بعد رصد نشاط غير نظامي لعمالة مخالفة تقوم بتجميع اللحوم مجهولة المصدر.
وأسفرت الحملة عن اكتشاف 13 وحدة سكنية تُستغل لإنتاج "مسحب الدجاج" باستخدام دواجن مجهولة المصدر ومواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى ضبط منتجات جاهزة للتوزيع وماكينة عجانة لخلط النكهات.
واختتمت الحملة بإغلاق الموقع تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الأمانة -ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية- بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة التجارة، والضبط الميداني، والدفاع المدني، وبلدية الجنوب الفرعية.
وأكدت أمانة جدة استمرار جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية صحة وسلامة المجتمع والتصدي للممارسات المخالفة.