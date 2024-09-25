فاسد ومجهول المصدر.. "أمانة جدة" تتلف 18 طنًّا من الدجاج قبل توزيعه في الأسواق

أتلفت أمانة محافظة جدة 13 طنًّا من الدواجن مجهولة المصدر، و3 أطنان من الدواجن منتهية الصلاحية، و5 أطنان من المواد الأولية الفاسدة، بالإضافة إلى 2 طن من "الدجاج المسحب" الجاهز للتوزيع، و500 كيلو من "خبز البرجر" الجاف، و2 طن من خلطات "المسحب".