نائب وزير البيئة يرأس وفد المملكة في اجتماع الوزراء العرب المعنيين بالشؤون البيئية

وأوضح "المشيطي" أن المملكة حققت تقدمًا ملموسًا في حماية مواردها وتنميتها انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، مبينًا أن المناطق المحمية تضاعفت لتتجاوز 18% من مساحة المملكة، مع استهداف الوصول إلى 30% بحلول عام 2030. كما أشار إلى إطلاق مبادرة السعودية الخضراء لإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، واعتماد نظام إدارة النفايات الجديد الذي يستهدف إعادة تدوير 90% من النفايات وتحويلها إلى موارد اقتصادية.