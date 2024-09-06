خطوة استباقية.. أمانة حفر الباطن تطلق حملة لتأهيل قنوات تصريف السيول

وتشمل الجهود المبذولة في هذه الحملة مجموعة واسعة من الإجراءات؛ منها تنظيف شامل ودقيق لقنوات السيول من الأتربة والنفايات العالقة، مما يسهم في زيادة كفاءة تصريف المياه ومنع انسداد القنوات وفحص وصيانة جميع مكونات شبكة تصريف المياه، بما في ذلك الأنابيب والمضخات للتأكد من عملها بكفاءة.