خطوة استباقية.. أمانة حفر الباطن تطلق حملة لتأهيل قنوات تصريف السيول

في خطوة استباقية للحماية من آثار الأمطار الغزيرة والسيول، أطلقت أمانة حفر الباطن حملة مكثفة لتنظيف وتأهيل قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول.
وتشمل الجهود المبذولة في هذه الحملة مجموعة واسعة من الإجراءات؛ منها تنظيف شامل ودقيق لقنوات السيول من الأتربة والنفايات العالقة، مما يسهم في زيادة كفاءة تصريف المياه ومنع انسداد القنوات وفحص وصيانة جميع مكونات شبكة تصريف المياه، بما في ذلك الأنابيب والمضخات للتأكد من عملها بكفاءة.
وأكدت أمانة حفر الباطن أن هذه الجهود تأتي انطلاقًا من حرص الأمانة على السلامة العامة، واهتمامها المستمر بتطوير خططها وبرامجها للتعامل مع موسم الأمطار.