القيادة تهنئ ويليام روتو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في كينيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد الدكتور ويليام روتو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كينيا.