رالي حائل ينطلق اليوم برعاية "عبدالعزيز بن سعد" والمسافة 804 كلم

ويتوقع أن تنطلق أول سيارة في المرحلة الاستعراضية: الساعة 16:33 (الزمن المتوقع لأسرع سيارة خمس دقائق)، فيما يكون موعد دخول منطقة الصيانة بعد المرحلة: الساعة 17:21، وموعد الاجتماع لاختيار ترتيب العشرة الأوائل للانطلاق في مرحلة القسم الأول (الجمعة): الساعة 20:00، وانطلاق أول سيارة في القسم الأول (الجمعة): من الفندق 9:34 صباحًا، والمسافة من الفندق حتى نقطة بداية المرحلة: 107.98 كلم، وانطلاق أول سيارة في المرحلة: الساعة 11:39، والوقت المتوقع لوصول أسرع سيارة لخط النهاية: الساعة 14:53، والمسافة من نقطة النهاية حتى الفندق: 50 كلم، وموعد دخول منطقة الصيانة بعد المرحلة: الساعة 16:23 وانطلاق أول سيارة في القسم الثاني (السبت): من الفندق الساعة 9:14 صباحًا، والمسافة من الفندق حتى نقطة بداية المرحلة: 57 كلم، وانطلاق أول سيارة في المرحلة: الساعة 10:39، والوقت المتوقع لوصول أسرع سيارة إلى خط النهاية: الساعة 13:26، والمسافة من خط النهاية حتى الفندق: 118 كلم، وموعد دخول منطقة الصيانة بعد المرحلة: الساعة 15:23، وآخر موعد لدخول الموقف المغلق (الفحص النهائي قبل إعلان النتائج): الساعة 17:00.