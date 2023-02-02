رالي حائل ينطلق اليوم برعاية "عبدالعزيز بن سعد" والمسافة 804 كلم

يرعى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل الدولي، ظهر اليوم، انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي 2023 في نسخته الـ19.
وتبلغ المسافة الكلية للرالي 803.84 كلم، مقسمة على مرحلتين الأولى يوم الجمعة القادم من (جبة - قناء)، والثانية في اليوم التالي من (شوط - الفرحانية)، فيما يبلغ طول المراحل الخاصة 418.08 كلم والمرحلة الاستعراضية 4.08 كلم.
وتبلغ مسافة القسم الأول: الطول الإجمالي 388.98 كلم وطول المرحلة الخاصة 230 كلم، فيما تبلغ مسافة القسم الثاني: الطول الإجمالي 360 كلم وطول المرحلة الخاصة 184 كلم.
ويشارك في الرالي 34 سيارة في الفئة الدولية، و30 سيارة في الفئة المحلية بمجموع سيارات 64 سيارة.
ويبلغ عدد الدرجات النارية المشاركة 40 دراجة منها 31 دراجة نارية في الفئة الدولية، و5 دراجات رباعية كوادز، و4 درجات في الفئة المحلية.
ويتوقع أن تنطلق أول سيارة في المرحلة الاستعراضية: الساعة 16:33 (الزمن المتوقع لأسرع سيارة خمس دقائق)، فيما يكون موعد دخول منطقة الصيانة بعد المرحلة: الساعة 17:21، وموعد الاجتماع لاختيار ترتيب العشرة الأوائل للانطلاق في مرحلة القسم الأول (الجمعة): الساعة 20:00، وانطلاق أول سيارة في القسم الأول (الجمعة): من الفندق 9:34 صباحًا، والمسافة من الفندق حتى نقطة بداية المرحلة: 107.98 كلم، وانطلاق أول سيارة في المرحلة: الساعة 11:39، والوقت المتوقع لوصول أسرع سيارة لخط النهاية: الساعة 14:53، والمسافة من نقطة النهاية حتى الفندق: 50 كلم، وموعد دخول منطقة الصيانة بعد المرحلة: الساعة 16:23 وانطلاق أول سيارة في القسم الثاني (السبت): من الفندق الساعة 9:14 صباحًا، والمسافة من الفندق حتى نقطة بداية المرحلة: 57 كلم، وانطلاق أول سيارة في المرحلة: الساعة 10:39، والوقت المتوقع لوصول أسرع سيارة إلى خط النهاية: الساعة 13:26، والمسافة من خط النهاية حتى الفندق: 118 كلم، وموعد دخول منطقة الصيانة بعد المرحلة: الساعة 15:23، وآخر موعد لدخول الموقف المغلق (الفحص النهائي قبل إعلان النتائج): الساعة 17:00.